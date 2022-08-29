الوادي الجديد تبحث تطوير منظومة العدادات الذكية للآبار الجوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث تمت مناقشة موقف المشروعات المائي، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، ومتابعة منظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية، وسبل تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بنطاق المحافظة.

وتضمن اللقاء التأكيد على التوسع في تطبيق نظم الري الحديث بديلًا عن الري بالغمر وتطبيق الضوابط اللازمة لترشيد استخدام المياه الجوفية، حيثُ استعرضت منظومة العدادات الذكية المستخدمة في آبار المحافظة لضبط معدلات السحب والاستهلاك تجنبًا للسحب الجائر.

كما استعرضت جهود الوزارة في رفع كفاءة المعدات والأوناش للتعامل الفوري مع أعمال الصيانة الطارئة أو الدورية للآبار.

وأوضح وزير الري أنه تم تركيب منظومة الطاقة الشمسية لعدد (85) بئر جوفي بالمحافظة في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين الوزارة والمحافظة، كما تم بحث سُبل التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل باقي الآبار بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفي.​