تسلا تستهدف اختيار موقع مصنعها الضخم الجديد خلال العام الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال إيلون ماسك مالك ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا إن الشركة تتحرك بأسرع ما يمكن لكي تزيد طاقتها الإنتاجية من السيارات والبطاريات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماسك قوله خلال مشاركته في مؤتمر للطاقة بالنرويج اليوم الاثنين "نحن نتحرك بأسرع ما يمكن"، مشيرا إلى المصانع الضخمة التي تقيمها الشركة في ألمانيا وولاية تكساس الأمريكية"، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف الكشف عن موقع مصنعها الضخم الجديد خلال العام الحالي.

وقال ماسك إنه لولا وجود تسلا لتأخر كثيرا تحول صناعة السيارات في العالم نحو السيارات الكهربائية.

وردا على سؤال عن الأسباب التي تمنع زيادة إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، قال إن المواد الخام اللازمة لصناعة البطاريات متوافرة بكثرة في صورتها الأولية الخام، لكن تحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام في صناعة البطاريات مازال محدودا.

وأضاف أنه لا يوجد نقص في المواد الخام لكن المشكلة في تحويلها إلى مواد أكثر نقاوة قابلة للاستخدام الصناعي.