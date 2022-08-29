الخريطة الزمنية للعام الدراسي.. ننشر موعد إجازة نصف السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على بدء العام الدراسي 2022 / 2023 من السبت 1 أكتوبر وحتى يوم الخميس ٦ يونيو لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

وحددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، موعد إجازة نصف العام والتي تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وذلك لمدة أسبوعين.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدارسي، أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023، والتي تم إعدادها بعد تعديل موعد بدء الدراسة ليبدأ 1 أكتوبر 2022.