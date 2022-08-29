أياديهم تبصر السعادة.. "سباحة المكفوفين" حلم تحقق داخل محمية الوادي الأسيوطي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

بين السعادة والقلق وأعين مُغمضة في أغلب الأوقات وقف عدد من الأطفال والشباب المكفوفين قرب حمام السباحة داخل محمية الوادي الأسيوطي، يتحسسون المياه بأطراف أصابعهم وهم يرتعدون خوفًا، آذانٌ تستمع لأدق الأصوات فهم مقبلون على أولى خطواتهم إلى رياضة السباحة.

"الفكرة جاتلنا من فترة، قلنا ليه ما نجربش نحقق حلم المكفوفين في السباحة".. هكذا تحدث الدكتور الدوشي عبد الكريم أحمد المهدي أستاذ مساعد بكلية علوم جامعة الأزهر الشريف أن تعليم المكفوفين للسباحة خلال زيارتهم محمية الوادي الأسيوطي تأتي لتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي لذوي الهمم وخلق حياة كريمة لهم وتوفير أفضل الخدمات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور الدوشي، أنه بدأ يدرب الشباب والأطفال على ممارسة السباحة خلال زيارتهم للمحمية قائلآ:"الأولاد ماكانوش فاهمين يعني إيه سباحة لأنهم ما كانوش يعرفوا إيه اللى قدامهم لأنهم فكنت أمسك إيديهم واحد واحد وأخليهم يتحركوا ويلفوا حول الحمام وبعدها اخليهم يلمسوا المياه".

وأشار الدوشي، إلى أن من الصعوبات التى كان يواجهها أثناء تدريب الأطفال المكفوفين على السباحة هى حالة الملل التى كانوا يشعرون بها ما بين الحين والآخر لعدم معرفتهم عن المكان الذي يسبحون فيه فكنت دائمًا أقوم على تحفيزهم طوال الوقت واعرفهم إنهم أبطال وإنهم قادرون على أن يعملوا حاجة وذلك لإرادتهم وعزيمتهم القوية".

وقالت نوال طه، معلمة بمدرسة النور للمكفوفين بأسيوط، إنه جرى تنظيم زيارة لمحمية الوادي الأسيوطي لعدد من الأطفال والشباب المكفوفين واستمعوا إلى شرح عن المحمية وتقديم كامل الدعم والرعاية لذوي الهمم في جميع المجالات وتقديم جميع الخدمات وتوفير كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات لإدخال البهجة لقلوبهم.

وقال الدكتور إبراهيم نفادى الأستاذ بكلية العلوم جامعة أسيوط ومدير عام محمية وادى الاسيوطى الطبيعية، إنه تم إعلانها محمية طبيعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 710 لسنة 1997، وهدفها تربية وإكثار الأصول النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض وتمتد على أكثر من 8 آلاف فدان.

وأشار مدير عام محمية الوادي الأسيوطي، إلى أن المحمية تحتوي بداخلها على طيور وزواحف وحيوانات متنوعة بالإضافة إلى النحل وما تتميز به المحمية من وجود 6 أنواع من الثدييات و66 نوعًا من النباتات المتنوعة والنادرة والتى تستخدم فى صناعة الأدوية وعلاج الأمراض المختلفة ويتم الاستعانة بها فى الأبحاث العلمية المختلفة، كما استمع المكفوفين إلى شرح لأهم الزواحف التى تشتهر بها المحمية من ثعابين وسحالي والضب المصرى فضلاً عن الطيور بمختلف أنواعها وأهمها الصقر شاهين.​