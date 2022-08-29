مقتدى الصدر يعلن اعتزاله العمل السياسي

أعلن مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي وإغلاقه المؤسسات التابعه له، باستثناء المرقد والمتحف وهيئة تراث آل الصدر، وذكر مكتب الصدر في بيان أنه منع رفع الشعارات والهتافات والتحدث باسم التيار الصدري.

من جانبها أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية فرض حظر تجول اليوم الاثنين ابتداء من الـ 3:30 مساء.

ودعت القيادة المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، مؤكدة التزامها بضبط النفس وحماية المؤسسات الحكومية.