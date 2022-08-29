قائد القوات المشتركة يستقبل قائد العمليات الإماراتي

استقبل قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع ،اليوم، قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات العربية المتحدة اللواء الركن صالح بن محمد العامري.

وجرى خلال اللقاء، استعراض سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني، والاطلاع على الموقف العام ومختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات.