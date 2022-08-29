شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال ستيف كير أسطورة السلة عن محمد صلاح؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث أسطورة السلة ستيف كير، مدرب فريق جولدن ستيت واريورز، عن الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول.

تصريحات ستيف عن محمد صلاح

وقال ستيف كير، في تصريحات نقلتها شبكة ESPN: “متابعتي لمنافسات الدوري الإنجليزي بدأت قبل خمس أو ست سنوات، وبدأت في مشاهدة تألق محمد صلاح مع ليفربول، وحصوله على لقب هداف الدوري الإنجليزي موسما تلو الآخر”.

وتابع: “تأثرت بالجانب الإنساني الذي يفعله محمد صلاح، في بلدته الذي نشأ فيها، مثل المساعدة في بناء المدارس، والمساهمة في العديد من الأعمال الخيرية الأخرى”.

وواصل: “من خلال متابعتي للاعب محمد صلاح، عرفت أنه محبوب جدا في مصر، لذلك أعتبره لاعبي المفضل".

واختتم: "كنت أرغب في تشجيع محمد صلاح، وعندما علمت أنه يلعب بصفوف ليفربول، اخترت أن يكون الريدز فريقي المفضل، وأصبحت من مشجعي هذا النادي من أجل دعم النجم المصري”.