العراق.. الجيش يعزز حماية المؤسسات الحكومية والمصارف في بغداد

بغداد: أصدرت القوات الأمنية العراقية، الإثنين، أوامر بتعزيز الحماية للدوائر الحكومية والمصارف بالعاصمة بغداد.

وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان مقتضب، أن” قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم وجه بتعزيز الحماية للدوائر الحكومية والمصارف”.

إلى ذلك، قال الجيش العراقي في بيان “ندعو العراقيين إلى التعاون التام مع الأجهزة الأمنية والالتزام بحظر التجوال”.

وتابع “الحفاظ على الأمن مسؤولية الجميع”.

بدوره، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، المتظاهرين، إلى إخلاء المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وتابعت في بيان أن “التطورات في العاصمة بغداد تعد تصعيدًا خطيرًا”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت العمليات المشتركة بالعراق، عن حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد، بدءا من الساعة 3:30 عصرا، إثر اقتحام المحتجين للقصر الجمهوري.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، أن حظر التجول يشمل العجلات والمواطنين كافة.

يأتي ذلك على وقع احتجاجات صاخبة، وصلت القصر الرئاسي، في أعقاب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال الحياة السياسية.