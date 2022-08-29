شاشة ذكية تتحول إلى كمبيوتر لوحي

نيويورك: يمكن تحويل شاشة Edge 2.5D اللاسلكية عالية الدقة التي تعمل باللمس، إلى شاشة ثانوية لاسلكية باللمس أو سلكية لجهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز أو ماك أو شاشة أكبر للهاتف الذكي.

وتتحول هذه الشاشة التي تعمل باللمس بدقة 4K إلى أي نوع من وحدات العرض، للعمل أو الترفيه أو عرض المعلومات.



وبينما تتطلب معظم الشاشات الخارجية دائماً إدخال USB-C أو HDMI تدعم شاشة Edge 2.5D الاتصالات اللاسلكية باستخدام بروتوكول WirelessHD يتيح هذا البروتوكول النقل بدون تأخير ودون خسارة عبر مسافات تصل إلى 82 قدماً، مع القدرة أيضاً على تسجيل الإدخال باللمس لأجهزة ويندوز وأندرويد وحتى أجهزة ماكوس.

وأطلق اسم Edge 2.5D على هذه الشاشة لأنها تمتد من الحافة إلى الحافة، دون أي كاميرات أو مستشعرات أصابع، وتنحني عند الحواف.

ويبدأ سعر الشاشة من 399 دولاراً، للكمبيوتر اللوحي وجهاز الإرسال 17 قدماً، و459 دولاراً للحصول على جهاز الإرسال 82 قدماً معها، حسب موقع يانكو ديزاين.