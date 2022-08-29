شكرا لقرائتكم خبر عن بيب جوارديولا يشيد بهالاند ويوضح تطلعات الفريق فى المرحلة القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - صرح المدرب الأسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن رأيه فى المستوي العام الذي يقدمه الفريق، حيث أوضح أن الفريق يسير بخطي ثابتة نحو الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، رغم إعترافه بصعوبة المنافسة، فى ظل تطور مستوي العديد من الفرق والإستعداد الجيد للبطولة قبل بدايتها.

وكشف عن رأيه فى تألق المهاجم النرويجي هالاند، حيث أكد أن اللاعب يقدم مستوي جيد للغاية للفريق، وأن الهدف الأساسي من تواجده مع الفريق مساعدة السماوي فى الحصول على العديد من الألقاب هذا الموسم، على كافة الأصعدة المحلية والقارية.



جوارديولا يعلق على أرقام هالاند الفردية

ومن جانبه أشاد المدرب باللاعب النرويجي من حيث إمتلاكه القدرة على التأقلم مع الفريق بهذه السرعة، ولكن شدد أن الهدف الأساسي للفريق هو الحفاظ على البيرميرليج بغض النظر من حصول هالاند على هداف المسابقة فى نهايتها أم لا.

وأضاف أن هالاند لم يتمكن من تسجيل الثلاثية فى لقاء ويست هام مع إنطلاقة المسابقة لأنه قام بإستبداله، مؤكدًا أنه إذا أبقي على اللاعب لوقت أطول فى الشوط الثاني داخل المستطيل الأخضر، لتمكن اللاعب من تسجيل أول هاتريك له فى أولي جوالات البيرميرليج.

وواصل بسؤاله عن ثلاثية اللاعب فى الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، حيث أوضح أن الفريق لم يفز على كريستال بالاس الموسم الماضي، وعلى الرغم من ذلك توج باللقب، والآن بعد الفوز عليه هل سيحافظ الفريق على اللقب؟، مؤكدًا أن الجميع هنا لمساعدة الآخر فى الحصول على الألقاب.