وقوع ضحية وارتفاع عدد المتظاهرين المصابين في الخضراء

وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "تم تسجيل حالة وفاة و 27 إصابة في صفوف المتظاهرين بالمنطقة الخضراء".

وكان قد أفاد مصدر أمني، لـ الخليج 365، بارتفاع عدد المصابين من المتظاهرين في المنطقة الخضراء وسط بغداد، لافتاً إلى أن "العدد وصل إلى 20 حالة إصابة بينها حالات اختناق وأخرى خطرة".



وسجلت حالات الإصابات بعد فتح القوات الأمنية النار لتفريق المتظاهرين من مقتربات القصر الحكومي في الخضراء، بحسب المصدر.