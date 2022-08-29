انت الان تتابع خبر بالصور.. حظر التجوال في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي وقت سابق من اليوم، قالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إنها تعلن فرض حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد ويشمل ذلك العجلات والمواطنين اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من ظهر اليوم الاثنين.

بعدها، أعلنت المشتركة فرض حظر شامل للتجوال في عموم محافظات البلاد، بدءاً من الساعة السابعة مساءً وإلى إشعار آخر.



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