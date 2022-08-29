انت الان تتابع خبر ارتفاع عدد المصابين من المتظاهرين في الخضراء وسط بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد المصابين من المتظاهرين في المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عدد المصابين من المتظاهرين وصل إلى 20 حالة بينها حالات اختناق وأخرى خطرة".
وسجلت حالات الإصابات بعد فتح القوات الأمنية النار لتفريق المتظاهرين من مقتربات القصر الحكومي في الخضراء، بحسب المصدر.
وقبل قليل، أفاد مصدر أمني لـ الخليج 365، بتسجيل 4 حالات إصابة بالاختناق جراء رمي القنابل المسيلة للدموع، ضمن مقتربات القصر الحكومي وسط بغداد.
وسجلت حالات الإصابات بعد فتح القوات الأمنية النار لتفريق المتظاهرين من مقتربات القصر الحكومي في الخضراء، بحسب المصدر.
وقبل قليل، أفاد مصدر أمني لـ الخليج 365، بتسجيل 4 حالات إصابة بالاختناق جراء رمي القنابل المسيلة للدموع، ضمن مقتربات القصر الحكومي وسط بغداد.