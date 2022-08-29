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ارتفاع عدد المصابين من المتظاهرين في الخضراء وسط بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد المصابين من المتظاهرين في المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عدد المصابين من المتظاهرين وصل إلى 20 حالة بينها حالات اختناق وأخرى خطرة".

وسجلت حالات الإصابات بعد فتح القوات الأمنية النار لتفريق المتظاهرين من مقتربات القصر الحكومي في الخضراء، بحسب المصدر.


وقبل قليل، أفاد مصدر أمني لـ الخليج 365، بتسجيل 4 حالات إصابة بالاختناق جراء رمي القنابل المسيلة للدموع، ضمن مقتربات القصر الحكومي وسط بغداد.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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