شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "اقتصادية الشيوخ" يستقبل سفير اليابان بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الدكتور هاني سرى الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، سفير اليابان بالقاهرة أوكا هيروشي، والذي أكد على تقديره لمتانة علاقة بلاده بمصر، مؤكداً أنها علاقة تاريخية، معرباً عن تطلعه لتطوير تلك العلاقة في مختلف المجالات البرلمانية والاقتصادية والثقافية والسياحية.

وأكد سفير اليابان أن الاستثمار الياباني المباشر في مصر في عام2021 بلغ سبعة أضعافه في عام، 202‪0 مؤكداً أن هناك تحسناً ملحوظاً في جهود الحكومة المصرية في إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، معرباً عن أمله في زيادة تلك الجهود لازالة المزيد من التحديات و العقبات في المرحلة القادمة.

من جانبه، نقل الدكتور هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تحيات المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ لضيفه الكريم، مؤكداً تقدير مصر حكومة وشعباً لما تقدمه اليابان للشعب المصري من تعاون على صعيد مشروعات البنية التحتية والتعليم والثقافة وغيرها.

وأكد سري الدين، حرص اللجنة على دعم كافة الخطوات التي تساعد على تطوير التعاون الثنائي بين مصر واليابان وخاصة في مجال المشروعات الصناعية ومكونات الإنتاج، وأن تمتد تلك المشروعات لمختلف المحافظات لتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.