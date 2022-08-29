أول هاتف من فيفو صناعة مصرية.. صور ومواصفات وأسعار Y33A

محمد اسماعيل - القاهرة - طرحت شركة فيفو، أول هواتفها المصنوعة في مصر، من خلال المتاجر الإلكترونية للشراء أونلاين.

الهاتف الجديد هو فيفو Y33A الذي يبلغ سعره نحو 5200 جنيه مصري.

ينتمي Y33A إلى فئة بين الهواتف المتوسطة والاقتصادية، ويقدم مميزات جيدة للغاية فيما يخص التصوير والألعاب.

يأتي الهاتف بشاشة كبيرة مقاسها 6.58 بوصة، فول إتش دي بلس، بدقة 401 بكسل، والجهاز بلاستيكي لامع بتصميم أنيق، لا يتجاوز وزنه 182 جراما، كما يتميز بنحافته الشديدة إذ لا يتجاوز سمكه 8 مم.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11، مع معالج ميدياتك هيليو G80، المناسب للألعاب، مع بطارية 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، كما تدعم خاصية الشحن العكسي.

النسخة المصنوعة في مصر، تأتي بذاكرة رام 4 جيجا وذاكرة داخلية 128 جيجا، ويطرح منه لوان فقط الأسود والأبيض اللبني.

الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، والأمامية 16 ميجابكسل.