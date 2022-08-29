وزير الأوقاف يستقبل السفير المصري الجديد لدى السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الاثنين، هاني صلاح سفير مصر الجديد لدى جمهورية السودان الشقيقة، بديوان عام الوزارة بباب اللوق.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أن الحديث حول جهود الوزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف.

وأكد وزير الأوقاف، سعي الوزارة الدائم للتواصل الحضاري وترسيخ أسس الحوار البناء، والتعاون مع أشقائنا في جمهورية السودان الشقيقة، لنشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم، وتفكيك الفكر المتطرف، من خلال عقد عدد من الدورات التدريبية المشتركة لأئمة وواعظات كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة بأكاديمية الأوقاف الدولية، والمشاركة المتبادلة في المؤتمرات الدولية والمسابقات العالمية.

وأهدى وزير الأوقاف، هاني صلاح سفير مصر الجديد لدى جمهورية السودان الشقيقة نسخًا من أحدث إصدارات الوزارة.

من جانبه ثمن هاني صلاح سفير مصر الجديد لدى جمهورية السودان الشقيقة، دور وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، مشيدًا إشادة بالغة بإصدارات الوزارة، وبجهودها في التعاون مع الأشقاء بجمهورية السودان الشقيقة.