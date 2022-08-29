تقارير عن سماع دوي إطلاق نار في بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أفادت وكالة رويترز الإخبارية بإطلاق مسلحين تابعين للحشد الشعبي العراقي الرصاص بالهواء داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة بعد إعلان الزعيم الشيعي مقتدى صدر انسحابه من العمل السياسي.

كان الأمن العراقي قد أعلن فرض حالة حظر تجول في المدينة عقب إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي.

وعلى خلفية المظاهرات الحاشدة التي تشهدها المدينة، اليوم الاثنين،أعلنت القوات العراقية حالة الإنذار القصوى في العاصمة بغداد وقطعت إجازة منتسبيها، حسبما أفاد مصدر أمني عراقي.