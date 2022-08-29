شاهد.. هواوي تضرب سامسونج وآيفون بالهاتف العملاق Mate 50

محمد اسماعيل - القاهرة - واصلت شركة هواوي العملاق الصيني، مساعيها لاستعادة مكانتها في سوق الأجهزة الذكية، وتستعد لإطلاق هاتفها الرائد الجديد Huawei Mate 50 في 6 سبتمبر المقبل.

وأفادت تسريبات للمواقع التقنية، أن الهاتف المنتظر سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج متين جدا مقاوم للصدمات والخدوش، بشاشة مقاسها 6.56 بوصة، دقة عرضها (2800/1225) بكسل، وتردد 120 هيرتز.

ويأتي الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 المتطور وذاكرة الوصول العشوائي رام 8 جيجابايت، مع خيارين للذاكرة الداخلية 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

وستحصل الكاميرا الرئيسية فيه على 3 عدسات، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، وعدسة لتصوير الماكرو، وكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.

وسيعمل الهاتف بنظام HarmonyOS، كما سيزود بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع بقدرة 65 وات.