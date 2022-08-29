"ذبحوه في الضلمة".. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق بدر لـ 24 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قررت الدائرة 23 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بذبح سائق "توك توك" لسرقته أثناء توصيلهما لمنطقة نائية في مدينة بدر بالقاهرة، لجلسة 24 أكتوبر، وجاء قرار التأجيل، لحضور المحامي الأصلي مع المتهم الأول.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمان قتلا المجني عليه "عصام حسن جمعة" عمدًا مع سبق الإصرار، بأنه على إثر مرورهما مخططًا لارتكاب جريمتهما، حيث توجها إلى الشاهد الأول واشتريا منه سلاح أبيض "سكين " بعدما أختمر في ذهنهما سرقة إحدى الدراجات البخارية (توك توك) من قائدها، فجابا الطرقات بحثا عن فريسة، وما أن أبصرا المجني عليه، استوقفاه وطلبا منه إيصالهما إلى إحدى المناطق النائية وعقدا العزم على قتله خشية من افتضاح أمرهما.

وأوضح أمر الإحالة ـ حصل الخليج 365 على نسخة منه ـ أن المتهمين الإثنين جلسا بالمقعد الخلفي لقائد الدراجة، وما أن سار الأخير في دربه حتى قام الأول بتطويق عنقه من الخلف، فركض قائد المركبة إلا أن الأول لاحقة وطعنه عدة طعنات في ظهره حتى سقط أرضًا.

وتوجه الثاني وطعنه في جانبه الأيمن من البطن، فقاومهما المجني عليه وترجل من الدراجة، إلا أنهما لاحظا محاولته للنهوض مرة أخرى؛ فتوجها إليه سويا وأمسكه الأول وطعنه الثاني بطعنات قاسية قاصدين من ذلك قتله ـ فأحدثا به إصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحيةـ

وتابع أمر الإحالة أن المتهمان الأول والثاني أقرا حال استجوابهما بتحقيقات النيابة بارتكابهما بقتل سائق المركبة، واستيقا فهما للمتهم بناء على اتفاق مسبق بينهما، واستدرجاه إلى مكان ناء، وما أن وصلا وجهتهم حتى قام الأول بتطويق عنقه من الخلف وطعنة الثاني في جانبه الأيمن من البطن، بطعنات قاصدين من ذلك إزهاق روحه حتى باغتوه، وتعديا عليه بالضرب بالسلاح الأبيض "سكين" الذي أعداه لذلك، وكالا له عدد من الضربات، استقرت بأماكن متفرقة من جسده، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، ثمٌ سرقا هاتفه المحمول.

وفي مايو الماضي تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من رئيس مباحث شرطة بدر، مفاداه العثور على جثة هامدة بها عدة طعنات متفرقة بالجسم وقطع بالرقبة، وبالفحص تبين أنها لسائق توك توك يدعي "عصام. ح" سائق "توك توك".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، حيث أقرا تفصيلا أنهما عزما على سرقة إحدى مركبات "توك توك" كرهًا عن قائدها، وفي سبيل ذلك قاما بشراء سلاح أبيض "سكين" من أحد الباعة، وفور مشاهدتهما للمجني عليه أثناء سيره بالمركبة قاما باستيقافه وطلبا منه توصيلهما.

من جانبها باشرت جهات التحقيقات، وأحيلت الواقعة إلى محكمة الجنايات لنظر أولي جلساتها اليوم.