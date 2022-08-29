صور.. جامعة أسيوط تشارك في قافلة طبية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، على المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية بيئته وتفعيل القوافل الطبية المجانية بالمحافظة والتي تضم عدد من الأطباء في مختلف التخصصات.

يأتي ذلك دعمًا في المبادرات المجتمعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في افتتاح فعاليات القافلة الطبية الخيرية للكشف والعلاج بالمجان تحت شعار "في حب مصر" المقامة في مقر مدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية للغات وذلك تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، و محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمود إبراهيم معوض مدير عام إدارة أسيوط التعليمية، وبحضور الدكتور هالة حمدي محمد مدير الإدارة الصحية شرق أسيوط، سوسن محمد حافظ مديرة المدرسة.

وقالت نائب رئيس جامعة أسيوط، إن الهدف من القوافل الطبية هو تفعيل الدور التوعوي والتثقيفي ورفع الوعي المجتمعي والارتقاء بصحة المجتمع وتنميته، فضلاً عن تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم وذلك في إطار التعاون البناء بين مؤسسات المجتمع، مشيرة إلى أهمية دور المؤسسات التعليمية في إحداث توعية مجتمعية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ولاسيما بمجال الصحة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال إقامة العديد من المبادرات التوعوية للتصدي للعديد من الأمراض.

وأشارت الدكتورة مها غانم، إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية بالتوجه لأخذ تطعيمات فيروس كورونا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وكافة التدابير الوقائية، مشيرة إلى إمكانية تحويل الحالات التي تستدعي ذلك إلى مستشفى أسيوط الجامعي مع اتخاذ اللازم.

وأوضحت الدكتور هالة حمدي محمد مدير الإدارة الصحية شرق أسيوط، إن القافلة تضمنت الفحص علي أيدي أساتذة بجميع التخصصات منها ( باطنة - أطفال - رمد - عظام - نساء وتوليد - أنف وأذن وحنجرة - أسنان - جراحة عامة - جلدية )، وبالاشتراك مع معمل المختبر للتحاليل الطبية بالإضافة إلى إمكانية التحويل للعمليات للحالات الحرجة بالمجان وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان .