تجدّد الاشتباكات في ليبيا.. التفاصيل

اسماعيل عبد الحي - تجددت الاشتباكات، فجر اليوم الاثنين، بمنطقة عين زارة في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما أوردته "العربية" نقلا عن وسائل إعلام محلية.

وأضاف المصدر نفسه أن المواجهات اندلعت بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، و"الكتيبة 777"، الداعمة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان.

وأتى هذا التصعيد مجدداً بعد هدوء حذر شهدته طرابلس أمس الأحد، حيث حصدت المعارك التي تفجرت ليل الجمعة السبت 32 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وتدور المواجهة من أجل استلام السلطة منذ أشهر بين حكومة الوحدة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وحكومة باشاغا التي يدعمها البرلمان، ومقره شرق البلاد.