البشر يعودون إلى القمر... التفاصيل

اسماعيل عبد الحي - تطلق وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اليوم الإثنين 29 أوت 2022، أولى رحلات برنامج آرتيماس الفضائي و الذي يؤسس لعودة البشر لرحلات مأهولة إلى القمر.

آرتيماس 1 هو أول مراحل المشروع و تتمثل في رحلة إستطلاعية غير مأهولة ذهاب و عودة إثر 24 يوم من الإطلاق عبر صاروخ SLS وهو أضخم صاروخ تستعمله الناسا في تاريخ البرامج الفضائية و الذي سيحمل كبسولة ORION فارغةفي هذه المرحلة.و ستليها آرتيماس 2 في السنتين القادمة.

و يجدر بالذكر أن آرتيماس هي الشقيقة التوأم لأبولو الذي أعطى إسمه لأولى رحلات البشر إلى القمرمنذ أكثر من 50 عاما.