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البشر يعودون إلى القمر... التفاصيل

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اسماعيل عبد الحي - تطلق وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اليوم الإثنين 29 أوت 2022، أولى رحلات برنامج آرتيماس الفضائي و الذي يؤسس لعودة البشر لرحلات مأهولة إلى القمر.

 

آرتيماس 1 هو أول مراحل المشروع و تتمثل في رحلة إستطلاعية غير مأهولة ذهاب و عودة إثر 24 يوم من الإطلاق عبر صاروخ SLS وهو أضخم صاروخ تستعمله الناسا في تاريخ البرامج الفضائية و الذي سيحمل كبسولة ORION فارغةفي هذه المرحلة.و ستليها آرتيماس  2 في السنتين القادمة.

 

و يجدر بالذكر أن آرتيماس هي الشقيقة التوأم لأبولو الذي أعطى إسمه لأولى رحلات البشر إلى القمرمنذ أكثر من 50 عاما.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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