شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة بشأن انتقال دي يونج لليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتشرت أنباء خلال الأيام الماضية حول دخول ليفربول في سباق التعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل رغبة إدارة الفريق الكتالوني في التخلص منه خدمات اللاعب.

وكان دي يونج أحد الأسماء القريبة من الرحيل عن صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي إلا أن المفاوضات التي دارت بينه وبين مانشستر يونايتد قد فشلت بالإضافة أيضا إلى مفاوضات تشيلسي مع برشلونة حتى الآن.

موفق ليفربول من التعاقد مع فرينكي دي يونج

وأكدت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية بأن نادي ليفربول لن يتمكن من التعاقد مع دي يونج في الميركاتو الصيفي الحالي وذلك لطلبات الفريق الكتالوني المبالغ فيها وصعوبة توفير المبلغ المطلوب في اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن الفريق كان يرغب في التعاقد مع دي يونج من أجل تدعيم صفوف الفريق في خط الوسط وذلك بسبب الإصابات المتكررة لتياجو وتشامبرلين خلال الموسم.

دي يونج يقترب من البقاء داخل برشلونة

وأفادت الصحيفة أن النادي الوحيد القادر على تلبية رغبات برشلونة في المبلغ المالي الذي يطلبه من أجل الموافقة على رحيل دي يونج هو تشيلسي وذلك بعدما رفض اللاعب الانتقال لليونايتد بسبب عدم مشاركة الفريق الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.

وأختتمت الصحيفة أنه في حالة عدم وصول برشلونة عرضا قويا من جانب تشيلسي، فإن دي يونج سيواصل مسيرته مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي بشكل طبيعي.