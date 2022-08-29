شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة حول موقف تشيلسي من التعاقد مع أوباميانج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال يسعى فريق تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع بيير إيمريك أوباميانج لاعب برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل رغبة البلوز في تدعيم خط الهجوم الخاص بهم خلال الموسم الحالي.

في المقابل، يسعى أوباميانج للخروج من إسبانيا خاصة في ظل صعوبة مشاركته بشكل أساسي مع الفريق بعدما تعاقدت إدارة برشلونة الإسباني مع ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ السابق في الميركاتو الصيفي الحالي.

عروض تشيلسي للتعاقد مع أوباميانج

وقدم البلوز العديد من العروض من أجل التعاقد مع نجم برشلونة في الانتقالات الصيفية الحالية إلا أن جميع العروض قوبلت بالرفض من جانب إدارة برشلونة وهو الأمر الذي يعقد إتمام انتقال اللاعب لتشيلسي هذا الصيف.

ووفقا لما نشرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن إدارة تشيلسي قامت بتقديم عرض لإدارة برشلونة وصل قيمته إلى 15 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات إلا العرض تم رفضه من إدارة برشلونة.

برشلونة يرفض عروض تشيلسي للتعاقد مع أوباميانج

وتابعت الصحيفة أن إدارة تشيلسي رفعت العرض إلى 20 مليون يورو ودمج ماركوس ألونسو الظهير الأيسر للفريق الإنجليزي في الصفقة، إلا أن إدارة برشونة رفضت هذا العرض أيضا.

تشيلسي بدأ في التفكير لبديل لأوباميانج بعد فشل التفاوض

وأضافت الصحيفة أن بعد رفض برشلونة العرضين، فإن إدارة تشيلسي أصبحت تبحث عن بديل آخر في الأندية الأخرى لقيادة هجوم الفريق في الفترة القادمة.

وأختتمت الصحيفة الإسبانية أن السبب وراء رفض برشلونة هذه العروض هو النجاح في تسجيل كوندي، حيث أصبح برشلونة غير مضطر للموافقة على بيع أي لاعب بأي سعر كما كان يرغب في بداية الانتقالات الصيفية هذا الموسم.