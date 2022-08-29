انت الان تتابع خبر المشتركة تصدر بياناً جديداً حول حظر التجوال - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بيان

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تؤكد قيادة العمليات المشتركة ان الحفاظ على الأمن هو مسؤولية الجميع، كما تدعو المواطنين الى التعاون التام مع الأجهزة الأمنية كافة والالتزام بحظر التجوال، والابتعاد عن الشائعات المغرضة لكونها ستكون عامل رئيسي في توتر الأوضاع وإعطاء فرصة للمتربصين بالعراق.

ان القوات الأمنية الان تعمل على حفظ الأمن والاستقرار وهي صمام أمان للبلاد،ونجدد الدعوة إلى التعاون معها والالتزام بالتوجيهات الصادرة عنها..



حمى الله العراق وشعبه..

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٢٩ اب ٢٠٢٢