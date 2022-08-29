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التربية تقرر تأجيل امتحانات الدور الثاني للدراستين الابتدائية والمتوسطة

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بغداد - ياسين صفوان - قررت وزارة التربية، اليوم الاثنين، تقرر تأجيل الامتحانات الوزارية للدراستين الابتدائية والمتوسطة (الدور الثاني) للعام الدراسي 2021 – 2022.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "قررت تأجيل الامتحانات الوزارية للدراستين الابتدائية والمتوسطة (الدور الثاني) للعام الدراسي 2021 – 2022 ، الى إشعارٍ آخر".

وبينت، أن "القرار جاء مراعاةً للظروف الطارئة التي يمر بها بلدنا الحبيب وحفاظاً على سلامة وأمن ابنائنا الطلبة الأعزاء".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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