التربية تقرر تأجيل امتحانات الدور الثاني للدراستين الابتدائية والمتوسطة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "قررت تأجيل الامتحانات الوزارية للدراستين الابتدائية والمتوسطة (الدور الثاني) للعام الدراسي 2021 – 2022 ، الى إشعارٍ آخر".

وبينت، أن "القرار جاء مراعاةً للظروف الطارئة التي يمر بها بلدنا الحبيب وحفاظاً على سلامة وأمن ابنائنا الطلبة الأعزاء".