مجلس الوزراء يعلق جلساته الى اشعار اخر - عاجل

وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "وجه بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر؛ وذلك بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي".

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم متظاهرون القصر الحكومي في بغداد.

