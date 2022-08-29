مجلس الوزراء يعلق جلساته الى اشعار اخر - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر.
وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "وجه بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر؛ وذلك بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي".
وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم متظاهرون القصر الحكومي في بغداد.
وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم متظاهرون القصر الحكومي في بغداد.