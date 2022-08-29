29 أغسطس , 2022
الأمير محمد بن سلمان.
تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية، من الرئيس السريلانكي رانيل ويكريمسينغه، تتناول العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وتسلم الرسالة المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله بالوزارة «الأحد»، وزير البيئة وتشجيع الاستثمار الخارجي السريلانكي المبعوث الخاص للرئيس نصير أحمد، وبحث اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة خطية من الرئيس السريلانكي إلى ولي العهد السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.