رسالة خطية من الرئيس السريلانكي إلى ولي العهد السعودي

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية، من الرئيس السريلانكي رانيل ويكريمسينغه، تتناول العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله بالوزارة «الأحد»، وزير البيئة وتشجيع الاستثمار الخارجي السريلانكي المبعوث الخاص للرئيس نصير أحمد، وبحث اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.