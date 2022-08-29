القوات الامنية تغلق مدخل بغداد الجنوبي

وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية أغلقت مدخل بغداد الجنوبي".

وبين، أن "هذا الأجراء يأتي ضمن خطة حظر التجوال".

وفي وقت سابق من اليوم، دعت قيادة العمليات المشتركة، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، قبل أن تعلن فرض حظر شامل للتجوال في مختلف أرجاء بغداد.

