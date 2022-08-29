اخبار العالم

القوات الامنية تغلق مدخل بغداد الجنوبي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر القوات الامنية تغلق مدخل بغداد الجنوبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أغلقت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، مدخل بغداد الجنوبي.
وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية أغلقت مدخل بغداد الجنوبي".

وبين، أن "هذا الأجراء يأتي ضمن خطة حظر التجوال".

وفي وقت سابق من اليوم، دعت قيادة العمليات المشتركة، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، قبل أن تعلن فرض حظر شامل للتجوال في مختلف أرجاء بغداد.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا