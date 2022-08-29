انت الان تتابع خبر القوات الامنية تغلق مدخل بغداد الجنوبي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أغلقت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، مدخل بغداد الجنوبي.
وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية أغلقت مدخل بغداد الجنوبي".
وفي وقت سابق من اليوم، دعت قيادة العمليات المشتركة، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، قبل أن تعلن فرض حظر شامل للتجوال في مختلف أرجاء بغداد.
وبين، أن "هذا الأجراء يأتي ضمن خطة حظر التجوال".
وفي وقت سابق من اليوم، دعت قيادة العمليات المشتركة، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، قبل أن تعلن فرض حظر شامل للتجوال في مختلف أرجاء بغداد.