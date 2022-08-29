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المتظاهرون يدخلون القصر الجمهوري في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - اقتحم متظاهرو التيار الصدري، اليوم الاثنين، القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وقال مراسل الخليج 365، إن "عدد من متظاهري التيار الصدري، اقتحموا القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء وسط بغداد".

وفي وقت سابق من اليوم، دعت قيادة العمليات المشتركة، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، قبل أن تعلن فرض حظر شامل للتجوال في مختلف أرجاء بغداد.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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