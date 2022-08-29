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انطلاق تظاهرات للتيار الصدري في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني بانطلاق تظاهرات لانصار التيار الصدري، اليوم الاثنين، في محافظة البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "العشرات من انصار التيار الصدري انطلقوا في تظاهرات احتجاجية في محافظة البصرة.

وقبل قليل، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي، فيما وجه بعدم زج أسم التيار بالصراعات السياسية مطلقا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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