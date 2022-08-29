انت الان تتابع خبر انطلاق تظاهرات للتيار الصدري في البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني بانطلاق تظاهرات لانصار التيار الصدري، اليوم الاثنين، في محافظة البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "العشرات من انصار التيار الصدري انطلقوا في تظاهرات احتجاجية في محافظة البصرة.
وقبل قليل، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي، فيما وجه بعدم زج أسم التيار بالصراعات السياسية مطلقا.
وقبل قليل، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي، فيما وجه بعدم زج أسم التيار بالصراعات السياسية مطلقا.