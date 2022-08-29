انطلاق تظاهرات للتيار الصدري في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "العشرات من انصار التيار الصدري انطلقوا في تظاهرات احتجاجية في محافظة البصرة.

وقبل قليل، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي، فيما وجه بعدم زج أسم التيار بالصراعات السياسية مطلقا.

