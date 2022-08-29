اخبار العالم

حقيقة إخلاء المباني الحكومية في المنطقة الخضراء - عاجل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر حقيقة إخلاء المباني الحكومية في المنطقة الخضراء - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، حقيقة إخلاء المباني الحكومية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الحديث عن اخلاء المباني الحكومية في الخضراء غير صحيح".

وأضاف أن "العمل على ادخال عجلات الاسعاف الى الخضراء تحسبا من وقوع اي طارئ".

 

وفي وقت، سابق، أفاد مصدر امني لـ الخليج 365، بتطويق مبنى القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء على خلفية اعتزال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، العمل السياسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا