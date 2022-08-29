حقيقة إخلاء المباني الحكومية في المنطقة الخضراء - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، حقيقة إخلاء المباني الحكومية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الحديث عن اخلاء المباني الحكومية في الخضراء غير صحيح". وأضاف أن "العمل على ادخال عجلات الاسعاف الى الخضراء تحسبا من وقوع اي طارئ".

وفي وقت، سابق، أفاد مصدر امني لـ الخليج 365، بتطويق مبنى القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء على خلفية اعتزال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، العمل السياسي.