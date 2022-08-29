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القوات الأمنية تدعو المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من داخل الخضراء

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، "ندعو المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء"، مؤكدة انها "التزمت اعلى درجات ضبط النفس والتعامل الاخوي لمنع التصادم او إراقة الدم العراقي".

وتابعت، "تؤكد القوات الأمنية مسؤوليتها عن حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والاملاك العامة والخاصة"، لافتة إلى أن "التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين وستقوم القوات الأمنية بواجبها في حماية الامن والاستقرار".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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