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انت الان تتابع خبر إغلاق جميع البوابات.. موقف تظاهرات الخضراء بعد اعتزال الصدر (صور) - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بإغلاق جسر الجمهورية بعد تطويق مبنى القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء على خلفية اعتزال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، العمل السياسي.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "متظاهري التيار الصدري طوقوا مبنى القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد".
وأضاف ان "قوات مكافحة الشغب فتحت خراطيم المياه باتجاه المتظاهرين في محاولة لإبعادهم ".
وأشار الى ان "القوات الأمنية أغلقت جسر الجمهورية باتجاه وزارة الدفاع، واغلاق جميع أبواب المنطقة الخضراء".
وأضاف ان "قوات مكافحة الشغب فتحت خراطيم المياه باتجاه المتظاهرين في محاولة لإبعادهم ".
وأشار الى ان "القوات الأمنية أغلقت جسر الجمهورية باتجاه وزارة الدفاع، واغلاق جميع أبواب المنطقة الخضراء".