انت الان تتابع خبر إغلاق جميع البوابات.. موقف تظاهرات الخضراء بعد اعتزال الصدر (صور) - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بإغلاق جسر الجمهورية بعد تطويق مبنى القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء على خلفية اعتزال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، العمل السياسي.