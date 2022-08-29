لماذا لا يثق بوتين في وزير الدفاع الروسي؟.. «نيوزويك» تكشف تفاصيل صادمة بشأن سيرجي شويغو

الشارقة - اميمة ياسر - - شريف الجنيدي

قالت المخابرات البريطانية، اليوم الاثنين، إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو يتعرض للسخرية والتهميش من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، في الوقت الذي تشهد فيه الحرب الروسية ضد اوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

وبحسب مجلة نيوزويك" الأمريكية، قالت المخابرات البريطانية إن الضباط والجنود الروس الذين لديهم خبرة مباشرة في الحرب من المحتمل أن يسخروا من شويغو بسبب "قيادته غير الفعالة وغير الملائمة" مع تباطؤ التقدم الروسي .

وتقول المجلة، في تقرير لها، إنه تم اختيار شويغو من قبل الرئيس فلاديمير بوتين ليكون وزيراً للدفاع في عام 2012، بالرغم من أنه لا يتمتع بخلفية عسكرية أو خبرة قتالية، لافتة إلى أنه أشرف فقط على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

وأشارت المخابرات البريطانية إلى أن شويغو "كافح - على الأرجح - للتغلب على سمعته باعتباره يفتقر إلى الخبرة العسكرية الموضوعية، حيث أمضى معظم حياته المهنية في قطاع البناء ووزارة حالات الطوارئ"، وفقاً للمجلة.

ونقلت المخابرات البريطانية عن تقارير إعلامية روسية مستقلة مؤخرًا، تفيد بأن شويغو يتم تهميشه الآن داخل القيادة الروسية، حيث يطلع قادة العمليات بوتين مباشرة على مسار الحرب.

وخلال اجتماع لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في أوزبكستان في 24 أغسطس الجاري، صرح وزير الدفاع الروسي بأن الحملة العسكرية التي تشنها بلاده في أوكرانيا "قد تباطأت عمداً لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين".

وقال شويغو: "يتم عمل كل شيء لتجنب وقوع خسائر"، مضيفاً أن "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تقدم كما هو مخطط لها"، مؤكداً ان روسيا ستحقق كل أهدافها المرجوة.

وأضاف شويغو أن الصراع يطيل أمده من قبل دول مثل الولايات المتحدة التي تزود أوكرانيا بالسلاح، مشيراً إلى أن هدف واشنطن والمتعاونين معها هو تحذير الدول الأخرى التي تنتهج سياسة خارجية مستقلة، واستنزاف روسيا استراتيجياً.

وعلّقت وزارة الدفاع البريطانية على تصريحات شويغو واصفة إياها بـ "المعلومات المضللة"، لافتة إلى أن بوتين قرر إقالة 6 جنرالات على الأقل من الجيش الروسي لفشلهم في تحقيق تقدم بالسرعة الكافية.

وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أثارت تاتيانا ستانوفايا، والتي أسست شركة الاستشارات السياسية "آر بوليتيك"، رأيها في الكيفية التي ينظر بها بوتين إلى وزير دفاعه في خضم الحرب المستمرة.

وتقول ستانوفايا عن شويغو إنه "جندي جيد يفعل ما يُقال له، ويخدم بوتين والوطن الأم بشكل موثوق"، مضيفة أن الزعيم الروسي "لا يثق كثيرًا في قدرات وزير دفاعه المهنية"، لافتة إلى ان "الحرب الأوكرانية الآن في شهرها السادس ولا نهاية تلوح في الأفق".

يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب فيديو مساء الأحد، أن بلاده "ستستعيد السيطرة على جميع الأراضي الأوكرانية التي احتلتها القوات الروسية في أوقات سابقة".