شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مصر من أكثر الدول تطورا فى الطاقة..وتحولها للهيدروجين الأخضر خير دليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت دراسة حديثة نشرها المركز المصرى للفكر والدراسات، وأعدها الباحث عمر الحسينى، أن مصر ستبنى مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة بتكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، ويأتي المصنع على عدة مراحل، تشمل المرحلة الأولى من المشروع بناء منشأة يمكنها إنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، بالإضافة إلى ذلك، ستكون المنشأة قادرة على إنتاج 20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر بين عامي 2023 و2025، ومن ناحية أخرى، من المتوقع تنفيذ المرحلة الثانية بين عامي 2025 و2029، وتهدف تلك المرحلة إلى الحصول على طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر، كما أنه من المتوقع أن تنتج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا بتكلفة تقديرية تبلغ 7.147 مليار دولار.

ووفقا للدراسة فإن مصر من أكثر الدول تطورا في مجال الطاقة، وتحولها للهيدروجين الأخضر شاهد على ذلك، حيث تحاول مصر أن تقطع خطوات واسعة نحو ريادة المنطقة في الهيدروجين الأخضر مثلما سعت من قبل لريادتها في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك وسط منافسة مع دولتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واستثمارات عالمية بأكثر من 10 مليارات دولار من الاتفاقيات الأولية للمشاريع الموقعة مع شركاء دوليين، وإعلانات أخرى متوقعة في COP27 لهذا العام، واستراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر قيد التنفيذ.