موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. ننشر الرابط وخطوات التسجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

شغلت محركات جوجل في الأيام القليلة الماضية، البحث عن رابط وموعد تنسيق المرحلة الثالثة، للطلاب الحاصلين على 50% لشعبتي الأدبي والعلمي، لتسجيل رغباتهم بتنسيق الجامعات 2022.

وينشر "الخليج 365" رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة، من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/

ويتم فتح باب التسجيل عقب إعلان نتيجة التحويلات وتقليل الاغتراب.

ويبدأ تنسيق المرحلة الثالثة الثالثة للعام الدراسي 2022، بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب، وظهور نتيجته، ويستمر تنسيق المرحلة الثالثة حتى ظهور نتيجة الدور الثاني.

خطوات كتابة الرغبات بالمرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2022

- يجب على الطالب متابعة موعد فتح باب كتابة رغبات تنسيق المرحلة الثالثة والالتزام به.

- يجب على الطالب ترتيب رغباته حسب أولوياته قبل التسجيل.

- يجب على الطالب إدخال بياناته متمثلة في الاسم والرقم السري، وعدم تداولها مع أحد لعدم التلاعب أو التغيير في رغباته بتنسيق المرحلة الثالثة.

- يجب على الطالب إدخال 75 رغبة كاملة، وأن لا يترك قائمة الرغبات ناقصة.

- يمكن للطالب تغيير رغباته أكثر من مرة قبل موعد غلق باب تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثالثة.

- على الطالب العلم بأن الرغبة التي لا تكتب في قائمة رغباته، لن تأتي له في النتيجة، حتى وإن كانت مناسبة لمجموعه.​