معيط: نتطلع لإصدار صكوك سيادية وسندات باندا مع تحسن الظروف العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر تنتظر تحسن الظروف الاقتصادية العالمية للعودة إلى أسواق التمويل الدولية، وإن الأولوية ستكون لإصدار الصكوك السيادية والتي قد تتراوح قيمتها بين 1.5 و2 مليار دولار.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن مصر تستهدف أيضا تنويع أسواق التمويل العالمية التي تلجأ إليها، ومن بين ذلك أنها تعمل حاليا على إصدار سندات باندا الصينية بقيمة نصف مليار دولار أو أكثر على غرار ما حدث من إصدار سندات الساموراي اليابانية من قبل.

وذكر أن مصر تتفاوض أيضا مع اليابان على إصدار سندات خضراء بالعملة اليابانية "جرين ساموراي"، إلى جانب العمل على إصدار سندات تنمية مستدامة خلال الفترة المقبلة، وكل ذلك يرتبط بأوضاع الأسواق الدولية وعودتها للتحسن.