سيدة و3 أشخاص قتلوا سائق لسرقة "توكتوك" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ملابسات واقعة العثور على جثة سائق مركبة "توك توك" وضبطت مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل) بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (3أشخاص، إحدى السيدات "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتي "الإسكندرية – القليوبية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد سرقة مركبة "توك توك" قيادة المجني عليه، كما أقروا بقيامهم باستيقاف المجني عليه واستقلال المركبة صحبته من دائرة قسم شرطة مينا البصل بزعم توصيلهم لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة الدخيلة "مكان العثور"، ولدى وصولهم قام أحد المتهمين بإشهار سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته في وجه المجني عليه لسرقة المركبة ولدى قيام المجني عليه بالمقاومة تعدى عليه بالسلاح الأبيض، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته ولاذوا بالهرب بالمركبة، كما تم بإرشادهم ضبط (المركبة المستولى عليها – السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.