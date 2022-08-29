مجموعة السبع ترحب بتوجه بعثة من وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب ا):

قالت دول مجموعة السبع إنها ترحب بالزيارة الوشيكة لبعثة من الخبراء الدوليين لمحطة زابوريجيا النووية التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا.

وقالت المجموعة المعنية بمنع انتشار الأسلحة النووية التابعة لمجموعة السبع في بيان إنها تشعر "بقلق بالغ من التهديد الخطير الذي تمثله السيطرة المستمرة للقوات المسلحة الروسية على المنشآت النووية الأوكرانية على سلامة وأمن هذه المنشآت".

وأضافت المجموعة " هذه الأعمال تزيد بصورة كبيرة من خطورة وقوع حادث نووي أو واقعة وتعريض شعب أوكرانيا والدول المجاورة والمجتمع الدولي للخطر".

وقالت مجموعة السبع إنه يجب السماح لفريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المنشآت ومقابلة الأفراد الأوكرانيين " بصورة آمنة وبدون عائق".