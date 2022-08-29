وزير المالية: لم نحدد قيمة قرض صندوق النقد ولم يُطلب منا إلغاء دعم الخبز أو التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الاتفاق على برنامج تعاون جديد مستمرة وتسير بشكل جيد، مؤكدا أنه لم يتم تحديد قيمة القرض ضمن البرنامج حتى الآن.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن صندوق النقد لم يطلب إلغاء الدعم على الخبز أو السلع التموينية كما أشيع، بل على العكس هو يدعم أي حزم اجتماعية تعمل الدولة على تنفيذها لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

وذكر أن الصندوق لم يطلب أيضا إلغاء مبادرات التمويل البنكية مدعومة الفائدة وهي قرار مصري خالص والصندوق يتفهم أهمية وجود هذه المبادرات ودورها في دعم الاقتصاد، وإذا كان هناك مفاوضات بشأنها فلن تتعدى طريقة إدارتها فقط.

وأشار الوزير إلى أن من بين أسباب تأخر المفاوضات والوصول إلى اتفاق هو مواسم الإجازات سواء العيد في مصر أو موسم الإجازات في الخارج فيما بعد.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية إن العلاقة ممتدة مع صندوق النقد وقطعت الحكومة شوطا كبيرا في المفاوضات الحالية، وأن الحكومة تحقق انضباطا ماليا جيدا وتعمل على تحقيق مستهدفاتها المقررة في هذا الاتجاه.

وتابع: "قريب أوي سنعلن عن أخبار إيجابية في هذا الملف".

وذكر أن الأرقام الجيدة التي حققتها مصر فيما يتعلق بنمو الاقتصاد وعجز الموازنة العامة للدولة ونسبة الدين الحكومي للناتج المحلي ستنعكس على تقارير المؤسسات الدولية التي ستصدر في أكتوبر المقبل