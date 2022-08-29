ليبيا : بينهم رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان ،المدعي العسكري يصدر أوامر بالقبض على 4 قيادات ليبية ومنعهم من السفر

اسماعيل عبد الحي - أصدر المدعي العسكري الليبي مسعود رحومة مفتاح، توجيهًا إلى مصلحة الهجرة والجوازات بمنع سفر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا وآخرين على خلفية اشتباكات طرابلس التي أوقعت 32 قتيلًا و159 مصابًا.

وتضمنت قائمة الممنوعين من السفر كذلك اللواء أسامة جويلي آمر المنطقة الغربية سابقًا، ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، وعثمان عبد الجليل الناطق باسم حكومة باشاغا.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى حكومة باشاغا التي كلّفها البرلمان، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.