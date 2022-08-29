الريسوني يستقيل من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

اسماعيل عبد الحي - أعلن أحمد الريسوني استقالته من رئاسة ما يعرف بـ"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، على خلفية تصريحات مستفزة له أغضبت الجزائريين والموريتانيين.

وأرجع الريسوني استقالته إلى "تمسكه بمواقفه وآرائه الثابتة الراسخة، التي لا تقبل المساومة، وحرصا على ممارسة حريته في التعبير، بدون شروط ولا ضغوط"، وفقا لما نقلته صحيفة هسبريس المغربية عن رسالته الموجهة للاتحاد.

وقبل أسبوع، قرّرت جمعية العلماء المسلمين بالجزائر، تجميد عضويتها فيما يسمى بـ"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" إثر نيران الفتنة التي أشعلها الريسوني"، حيب تعبيرها.

تصريحات أطلقها أحمد الريسوني طالت الجزائر وموريتانيا، وأغضبت عددا من علماء الجزائر والأحزاب الإسلامية إلى حد المطالبة بتجميد عمل ما يعرف بـ"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين".

و اعتبر علماء الجزائر هذا "الاتحاد" "لا يصلح بين المسلمين، بل يؤجج النار بينهم"، مستنكرين بشدة ما وصفوه بـ"الانحراف الخطير في دوره".

وكالات