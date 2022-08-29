شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية تؤكد أن المان يونايتد أكثر الفرق الإنجليزية إنفاقًا فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يوناتيد من أكثر الفرق فى حجم الإنفاقات خلال موسم الإنتقالات الصيفي الحالي، حيث أوضحت بالأرقام أن الفريق تخطي حاجز ال 200 مليون يورو، كأكثر الأندية الإنجليزية إنفاقًا قبل أيام قليلة من إغلاق القيد.

وأضافت التقارير أن صفقة النجم البرازيلي أنتوني ستكلف مسئولي الفريق الإنجليزي 85 مليون يورو، ومن ثم صفقة كاسميرو بقيمة 70 مليون، كأغلي صفقتين عقدهم الفريق فى الصيف الحالي، ومن أغلي خمس صفقات على وجه العموم فى المريكاتو الحالي.



أنتوني ينضم لكتيبة المان يونايتد فى الصيف

وكشفت بعض التقارير الصحفية فى وقت سابق أن نادي مانشستر يونايتد قد توصل لإتفاق نهائي من أجل ضم الجناح البرازيلي أنتوني نجم أياكس الهولندي، وأضافت التقارير أن الصفقة فى طريقها للحسم خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما تم الإنتهاء من كل شئ، مع تبقي بنود بسيطة فى عقد اللاعب تأخر فقط من الإعلان الرسمي.

وذكرت التقارير أن الصفقة جاءت بعد تصميم كبير من المدرب الهولندي تين هاج، بعدما شدد المدرب على ضرورة حسم الصفقة خلال فترة الإنتقالات الصيفية وقبل إغلاق المريكاتو الصيفي، يأتي ذلك ضمن خطة مسئولي المان يونايتد فى تعزيز الخط الهجومي للفريق.



مدرب نادي أياكس يتحدث عن رحيل أنتوني

وأعرب ألفريد شرودر المدير الفني لفريق أياكس الهولندي عن أسفه من رحيل أنتوني لاعب الفريق خلال الصيف الجاري، حيث أكد أنه لا يمتلك شيئًا يمنع به إنتقال اللاعب، لا سيما فى ظل هذا العالم من الإحتراف، والذي أصبح العامل المادي به يتحكم فى كل شئ.