انت الان تتابع خبر تعليق عمل اللجنة المنظمة لتظاهرات التيار الصدري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365 ، "الى الاخوة المعتصمين الكرام ، بعد أنتهاء التكليف المبارك نعتذر أن كان لدينا تقصير في الايام السابقة وقد حافظنا على السلمية طيلة الفترة الماضية".

واضافت: "والان نمتثل لقرار السيد مقتدى الصدر( أعزه الله ) بتعليق عمل اللجنة والله خير حافظ ومعين".



وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد قرر في وقت سابق من اليوم، الانسحاب بشطكل نهائي من العملية السياسية.

وقال الصدر في تغريدة تابعتها الخليج 365، "يظن الكثيرون بما فيهم السيد الحائري أن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم، كلا، إن ذلك بفضل ربي أولا ومن فيوضات السيد الوالد قدس سره الذي لم يتخل عن العراق وشعبه".

واضاف، "على الرغم من إستقالته، فإن النجف الأشرف هي المقر الأكبر للمرجعية كما هو الحال دوماً.. وإنني لم أدع يوماً العصمة أو الإجتهاد ولا حتى (القيادة) إنما أنا آمر بالمعروف وناو عن المنكر ولله عاقبة الأمور".



وتابع، "ما أردتُ إلا أن أقوم الإعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية وما أردتُ إلا أن أقربهم الى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته عسى أن يكون باباً لرضا الله عنهم.. وأنى لهم هذا".

وأردف الصدر، "على الرغم من تصوري أن اعتزال المرجع لم يك من محض إرادته.. وما صدر من بيان عنه كان كذلك أيضاً.. إلا إنني كنت قد قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية فإنني الآن أعلن الإعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر الكرام.. والكل في حل مني.. وإن مت أو قتلت فأسالكم الفاتحة".