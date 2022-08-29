انت الان تتابع خبر الطيران المدني تواصل 'إثارة الجدل'.. مخالفات جديدة بعقد أمن المطار (وثائق) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت نصيف في وثائق وردت لـ الخليج 365، أن "سلطة الطيران المدني، وعند قيامها بتوجيه الدعوات المباشرة إلى الشركات بخصوص توفير الحماية الأمنية لمطار بغداد، قد خالفت قرار مجلس الوزراء والذي ينص على التعاقد مع "الاياتا" من أجل اعداد تندر قياسي للتعاقد مع احدى الشركات الأمنية العالمية المتخصصة بأمن الطيران بالإضافة إلى مخالفة المادة (2/أولا/ج) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية التي توجب التخصيص المالي قبل الإعلان أو توجيه الدعوات المباشرة حيث لم يتم توفير التخصيص المالي للتعاقد".وأضافت، أنه "سبق وأن قامت لجنة تحليل العطاءات بموجب محضرها المرقم 13 ، بإعادة توجيه الدعوات المباشرة بخصوص مناقصة الحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي بسبب عدم وجود خبرة بالعمل في المطارات وكذلك عدم توفر التخصيص المالي بحسب مضمون مذكرة القسم".

وأكدت نصيف، أن "قرار الإحالة الجديد قد تم بدون توفر التخصيص المالي للعقد وهذا مخالف لنص المادة (16/ أولا) من قانون الإدارة المالية الاتحادية".

أدناه الوثائق: