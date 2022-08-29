شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مقتدى الصدر يعلن اعتزال السياسة نهائيًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، اعتزاله النهائي للسياسة، وإغلاق المراكز التابعة له.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "ما أردت إلا أن أقوم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية، باعتبارها الأغلبية، وما أردت إلا أن أقربهم إلى شعبهم، وأن يشعروا بمعاناته..".

عاجل..مقتدى الصدر يعلن اعتزال السياسة نهائيًا



مضيفا "كنت قد قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية.. والآن أعلن الاعتزال النهائي، وغلق كافة المؤسسات، إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف، وهيئة تراث آل الصدر".

وملوحا بإمكانية تعرضه للاغتيال، قال الصدر: "الكل في حل مني، وإن مت أو قتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء..".



ويستبق قرار الصدر قرار مهما من القضاء العراقي، ينتظر غدا الثلاثاء، بشأن إمكانية حل البرلمان.

وكان الصدر وجه أتباعه وأنصاره المرابطين في احتجاجات المنطقة الرئاسية بتنظيم دعاوى رسمية تتضمن المطالبة بحل البرلمان، وتقديمها إلى القضاء حتى يتسنى للأخير التحرك "دستوريا" إزاء هذا الأمر.

وسيكون اعتزال الصدر للسياسة في هذا التوقيت الحساس بالعراق، مرحلة مفصلية في الأزمة الحالية.

طالب رئيسا الجمهورية والوزراء في العراق، اليوم السبت، بتغليب لغة الحوار وتقديم تنازلات لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد.

وحذر الرئيس العراقي برهم صالح من حالة التعسر السياسي الراهن وحالة انسداد التفاهم في بلاده، باعتبارها "ظواهر مقلقة وغير مقبولة".



وقال الرئيس العراقي، في كلمة له اليوم السبت: "حماية شعبنا تتطلب التكاتف لإنهاء الخلاف عبر الحوار"، مطالبا بمعالجة مكامن الخلل التي تعيق العراقيين من بناء مجتمعهم".

واعتبر صالح أن العنف لن يكون مقبولا لمواجهة الأزمة التي يمر بها العراق، قائلا: "يجب الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف".



ومضى في حديثه: "الحراك السياسي وتعدد مساراته يجب ألا يتحول إلى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني".

تقديم تنازلات

بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه من غير المعقول أن تكون الأزمات السياسية في بلاده بلا حلول.

وأضاف الكاظمي: "تغلبنا على أزمات أمنية طاحنة، ولكننا نظل عالقين أمام الأزمة السياسية.. تجاوزنا معا الأزمة الاقتصادية وحققنا نموا فريدا تتطلع إليه دول المنطقة".

ولفت إلى أن "البعض يحاول شخصنة الأزمات، ولكن بلادنا أكبر من أي شخص".

وقال رئيس الوزراء العراقي إنه على يقين أن كل القوى السياسية تعمل من أجل خدمة العراق، داعيا جميع الأطراف إلى تقديم التنازلات.

وتابع: "الرصاص إن أطلق في العراق لن يتوقف لذلك علينا تغليب مصلحة البلاد".

ودعا جميع القوى العراقية إلى الجلوس على طاولة الحوار الوطني وإجراء الإصلاحات التي يحتاجها الشعب العراقي.

رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي حث بدوره القوى السياسية على التصدى لعملية إيقاف المؤسسات الدستورية.

وأكد الحبلوسي تأييد مبادرة رئيس الوزراء لحل الأزمة العراقية.

ورغم دعوات الحوار والتشديد على التهدئة، تتعقد الأزمة السياسية في العراق يومًا بعد يوم، خصوصًا مع غلق مقتدى الصدر الباب على أي نقاش.

ولا تزال طاولة الحوار التي وضعها الكاظمي وعقد أول فصولها في مبنى القصر الحكومي قبل أيام تواجه التعطيل والاندثار بعد تعثر انعقاد الجلسة الثانية التي كانت مقررة الخميس، جراء مواقف جديدة لبعض القوى بينها الحزب الديمقراطي الكردستاني، التي ترفض الحضور دون وجود ممثل التيار الصدري.

تطور يلازمه تحرك لقيادات الإطار التنسيقي لجمع تواقيع وتقديمها لرئاسة البرلمان بغية عقد جلسة نيابية يتم من خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف الكتلة النيابية الأكبر بتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة.

ويخشى البعض من أن خطوة الإطار التنسيقي تعد استفزازًا للصدر وأنصاره المرابطين في اعتصام بالمنطقة الخضراء منذ نحو شهر، حسب مراقبين.