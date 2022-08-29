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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفذت القوات العراقية ضربتين جويتين على أحد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في مدينة راوه بمحافظة الأنبار غربي العراق.

العراق.. استهداف أوكار داعش غربي البلاد



وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان عبر حسابها على "تويتر" اليوم، "تتوالي الضربات الموجعة على أوكار الإرهابيين للقصاص العادل والعاجل منهم، حيث تابعت مفارز الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة أحد الأوكار عبارة عن كهف ونفق شمالي مدينة راوه، ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة".

وأضافت، أن "هذه المفارز عملت على إعطاء معلومات استخبارية دقيقة للأبطال في طيران القوة الجوية الذين نفذوا ضربتين جويتين بواسطة طائرات "أف 16" حولتا المكانين المستهدفين إلى ركام بعد تدميرهما بالكامل".

وأشارت إلى أن قوة من الفرقة السابعة شرعت في تفتيش المكان المستهدف، مؤكدة أن القطعات الأمنية لها القدرة على الوصول إلى أوكار الإرهابيين أينما كانت وأن هذه القطعات مستمرة بتنفيذ الخطة التي رسمتها قيادة العمليات المشتركة لإنهاء تواجد العصابات الإرهابية.

يشرع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني بزيارة إلى بغداد خلال الساعة المقبلة حاملًا معه مبادرة لرأب الصدع بين الأطراف الشيعية، في محاولة لتقريب وجهات النظر لإنهاء التعطيل السياسي الذي يشل العراق وبرلمانه.

وقالت مصادر عراقية، إن بارزاني، يحمل المبادرة بتكليف من الحزب الديمقراطي الكردستاني الساعي لحل الأزمة السياسية. وأكدت المصادر، أن بارزاني سيطرح خطته على القادة السياسيين في اجتماع بالقصر الحكومي.

وذكر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم في تصريح لصحيفة "الزمان" الصادرة اليوم الإثنين، أن رئيس إقليم كردستان سيزور بغداد وسيطرح مبادرة سياسية على القوى السياسية، ومن ثم الذهاب بمخرجاتها إلى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في منزله بالحنانه.

وأضاف، "نعول كثيرًا على هذه المبادرة للخروج من الانسداد السياسي وأن بعثة الأمم المتحدة في العراق ستدخل كطرف ضامن للاتفاق بين القوى السياسية".

وقالت الصحيفة، إن‭ ‬فرص الحل تبدو ‬صعبة‭ ‬ومحدودة‭ ‬بعد‭ ‬رفع‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬سقف‭ ‬المطالب‭ ‬بعرض‭ ‬مبادرة‭ ‬يقبل‭ ‬بها‭ ‬للحل‭ ‬والانتخابات‭ ‬المبكرة‭ ‬إذا‭ ‬منعت‭ ‬الأحزاب‭ ‬بعد‭ ‬ 2003 من ‬‭‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬المنشودة. ‬

ولم تلق هذه المبادرة ردود أفعال من الأطراف السياسية كونها جاءت من صالح محمد العراقي المتحدث باسم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وليس من الصدر شخصيًا.

ويزداد ترقب الشارع العراقي أهمية إلى القول الفصل للقضاء العراقي، حيث ستعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم غد الثلاثاء جلسة للنظر في الدعوى التي تقدم بها التيار الصدري وشخصيات مستقلة للنظر بموقف القضاء العراقي بشأن عدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاستكمال العملية السياسية، في ضوء نتائج الإنتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

ولم يعرف بعد طبيعة المبادرة السياسية التي سوف يحملها معه بارزاني لحل المشكلات العالقة بين الكتلتين الشيعيتين. لكن المراقبين والمتابعين للأزمة السياسية في العراق، لا يعلقون كثيرًا من الآمال على زيارة بارزاني إلى بغداد والنجف، نظرًا إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني نفسه طرف في الأزمة السياسية العامة في البلاد نتيجة عدم اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين في الإقليم على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، وهو المنصب المخصص للمكون الكردي في العراق، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الإثنين.

وأضاف المراقبون، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قريب من الصدر، بحكم التحالف الذي كان قائمًا بينهما تحت اسم "إنقاذ وطن" قبل أن يسحب الصدر نوابه من البرلمان، لذا فإن "الإطار التنسيقي الشيعي" بات ينظر إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني باعتباره جزءًا من تعطيل الحل. وكان تحالف الحزب مع الصدر يهدف إلى تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، ما أسهم في تمزيق البيت الشيعي، وفق اعتقاد البعض. وأخيرًا تشير جماعة من "الإطار" إلى تمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأسبوع الماضي، بعدم استعداده للجلوس على مائدة الحوار الوطني إلا بمشاركة الصدر أو مبعوث عنه.