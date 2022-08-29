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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الممثل الدائم لروسيا لدى وكالة الطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، عن زيارة وفد مكون من نحو 15 عضوا من الوكالة إلى محطة الطاقة النووية لزابوروجيه للوقوف على حقيقة الأوضاع هناك.

روسيا تؤكد زيارة وفد وكالة الطاقة الذرية محطة الطاقة النووية في زابوروجية



وقال أوليانوف لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الاثنين، إن أعضاء الوفد سوف يتعاملون مع قضايا الضمانات والسلامة النووية، حيث صرح المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رفائيل غروسي، بأن وفد الوكالة سوف يتوجه إلى محطة الطاقة النووية بزابوروجيه هذا الأسبوع، يرافقهم فريق كبير من موظفي هيئة الأمم المتحدة، ممن يتعاملون مع القضايا اللوجستية والأمنية.

وأضاف أوليانوف أن الوفد قد غادر صباح اليوم الاثنين، لكن الرحلة سوف تستغرق وقتا طويلا، كما تابع الدبلوماسي: "بقدر ما نفهم فإن نية المدير العام للوكالة الإبقاء على عدة أشخاص في المحطة على أساس دائم"، مشيرا إلى أن روسيا "قدمت مساهمة كبيرة في الإعداد لهذه المهمة"، أملا في أن تؤدي زيارة الوفد من وكالة الطاقة الذرية إلى تبديد التكهنات بشأن وضع المحطة، وتضع حدا للمخاطر والتحديات التي تواجهها جراء القصف الأوكراني.

وكان رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالفي وقت سابق إن بعثة الوكالة ستتوجه إلى محطة زابوروجيه الكهروذرية، وستصل إلى هناك خلال الأسبوع الجاري.

لم يستبعد حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، شراء أوروبا للفحم من إقليم دونباس عبر وسطاء.

جاء ذلك في تصريح لقناة "روسيا 24"، حيث قال بوشيلين إن عددا من الدول الأوروبية، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أنهم دفعوا بأنفسهم إلى ركن صعب يتعلق بموقفهم من الغاز الروسي يمكن أن يهتموا بفحم دونباس.

وتابع بوشيلين: "من الصعب علينا تتبع المشتري النهائي للفحم، إلا أن بعض الدول الأوروبية، وسط ارتفاع قياسي في أسعار الكهرباء والغاز، قد عادت إلى استخدام الفحم وزيت الوقود لتوليد الكهرباء. وقالت شركة (يونيبر) الألمانية، على وجه التحديد، إنها ستطلق محطة طاقة حرارية احتياطية تعمل بالفحم، اعتبارا من نهاية أغسطس، لضمان توفير كهرباء كافية في ألمانيا خلال فصل الشتاء".

أفاد مكتب الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 آخرين في أراضي الجمهورية جراء قصف أوكراني خلال اليوم الماضي.

وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أي من الساعة 08:00 صباح 28 أغسطس الجاري وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الاثنين، أسفر القصف الأوكراني على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين".

أعلن رئيس إدارة منطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن كارثة محتملة في محطة زابوروجيه الذرية نتيجة القصف الأوكراني قد تكون مماثلة من حيث عواقبها لكارثتي تشيرنوبل وفوكوشيما.

وقال في حديثه لوكالة "نوفوستي": "في حالة التسرب الإشعاعي ستكون العواقب كارثية ليس فقط بالنسبة لمنطقة زابوروجيه. ستكون هذه كارثة مشابهة لكارثتين وقعتا في محطتي تشيرنوبل وفوكوشيما.

ووافق باليتسكي على رأي الخبراء الذين يؤكدون أنه في حالة تعطل مولدات الديزل الاحتياطية والمضخات المتنقلة ستسخن المنطقة النشطة بشكل مفرط ونتيجة لذلك سيتم تدمير جهاز المفاعل وإطلاق المواد المشعة في الغلاف الجوي، التي ستنتشر لمئات الكيلومترات.

وحذر من أن حدوث عطل في محطة زابوروجيه الذرية قد يصبح كارثة حقيقية بالنسبة لأوروبا كلها، متابعا: "كارثة تشيرنوبل أثّرت على عشرات البلدان، أما محطة زابوروجيه الذرية فهي أكبر محطة في أوروبا وعلى الجميع فهم ذلك".

وعبر عن اعتقاده أن التسرب الإشعاعي قد يضر ليس قناة القرم بل والبحر الأسود، مضيفا: "يعني ذلك أنه سيصل للعديد من بلدان العالم".