شكرا لقرائتكم خبر عن للزوجات المتضررات.. هل يصبح الزوج "ناشزا" مثل الزوجة؟.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع " برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان " للزوجات المتضررات.. هل يصبح الزوج "ناشزا" مثل الزوجة؟"، استعرض خلاله كيف أجاز الشرع والقانون إقامة الزوجة "إنذار بنشوز الزوج"، وليس مطالبته في "بيت الطاعة"، وأعطى له الحق في الاعتراض عليه خلال 30 يوما، و7 إجراءات لرفع الدعوى.

للزوجات المتضررات.. هل يصبح الزوج "ناشزا" مثل الزوجة؟.. الشرع والقانون أجازا إقامة "إنذار بنشوز الزوج" وليس مطالبته في "بيت الطاعة".. وأعطى له الحق في الاعتراض عليه خلال 30 يوما.. و7 إجراءات لرفع الدعوى



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